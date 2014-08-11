تيفيز يسجل هدفاً ويهزم بوكا بالدوري الأرجنتيني

بدأ بوكا جونيورز حملته في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل سيئ بعد هزيمته بهدف دون رد على أرضه أمام نيويلز أولد بويز، وما عمق جراحه أن لاعباً يدعى تيفيز هو الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وسجل ماوريسيو تيفيز الذي لا تربطه صلة قرابة بمهاجم بوكا السابق كارلوس تيفيز الذي يلعب في يوفنتوس حاليا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول على ملعب بومبونيرا في أول مباراة له بدوري الدرجة الأولى وفي سن 18 عاما أمس الاحد.

واستشاط دييجو مارادونا أحد رموز بوكا وأشهر مشجع للنادي غضباً لهذه الهزيمة التي تجرعها فريقه السابق قائلا "شاهدت أسوأ تشكيلة لبوكا في حياتي".

وأضاف "لم يستطع الفريق تمرير الكرة ثلاث مرات متتالية بنجاح وفي كل مرة تخطى فيها اللاعبون منتصف الملعب كانوا يلجؤون للتمريرات الطويلة."

وعانى بوكا على مدار 18 شهراً الأخيرة منذ عاد كارلوس بيانكي صاحب العدد القياسي من الألقاب مع النادي لتدريب الفريق لثالث مرة.

وكاد ريفر بليت غريم بوكا اللدود أن يخرج منتصراً في مستهل دفاعه عن اللقب أمام جيمناسيا لابلاتا لكن المباراة انتهت بالتعادل1-1 بعد تسع دقائق مثيرة كوقت بدل ضائع للشوط الثاني.

وتقدم ريفر برأسية تيو جوتيريز مهاجم كولومبيا في كأس العالم في البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن جيمناسيا أدرك التعادل بعد ثماني دقائق عبر بابلو فيجيتي.