ليفربول يبدأ مرحلة جديدة دون سواريز

تملأ الثقة لاعبي ليفربول في حقبة ما بعد لويس سواريز بينما يستعدون لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سبيل البحث عن اللقب الأول منذ 24 عاماً.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون وثنائي الدفاع السلوفاكي مارتن سكرتل والكرواتي ديان لوفرين إن الفريق أكمل فترة ممتازة استعدادا للموسم بالفوز 4-صفر على بروسيا دورتموند الألماني أمس الأحد.

وتحدث كل من اللاعبين الثلاثة لموقع ليفربول على الإنترنت عن سعادته قبل أولى مباريات الفريق في الدوري على أرضه ضد ساوثامبتون الأحد المقبل ولم يأت على ذكر مهاجم أوروغواي المثير للجدل سواريز هداف المسابقة في الموسم الماضي والذي انتقل إلى برشلونة مقابل مبلغ تردد أنه 81 مليون يورو.

وقال هندرسون اليوم الاثنين "كانت طريقة جيدة لإنهاء الاستعدادات للموسم والتحضير لمباراة الأسبوع المقبل"، وأضاف "الكل سعيد والأمل كبير في أن نستمر بهذه الطريقة قبل المباراة ضد ساوثامبتون. والآن معظم مبارياتنا استعدادا للموسم كانت ضد فرق كبرى.. فرق من دوري أبطال أوروبا. الآن نحن مستعدون للاختبار الحقيقي الأسبوع المقبل. مستوانا في تحسن طوال الوقت."

وتابع "لدينا فريق شاب يتطور بشكل جيد ولدينا قدر كبير من الثقة رغم صغر السن. نتمنى أن يفيدنا في تقديم موسم جيد."

وللمفارقة سيقف ثلاثة من اللاعبين الجدد الذين ضمهم مدرب ليفربول بريندان رودجرز في بداية المشوار وهم لوفرين وثنائي انجلترا ريكي لامبرت وادم لالانا في مواجهة فريقهم السابق.

وقال المدافع سكرتل "لوفرين قدم موسما جيدا مع ساوثامبتون وأنا سعيد بأنه معنا. نحن جميعا نحتاج للمنافسة لأن هذا هو ما يبقي الحافز لديك، سيزيدنا قوة.. لذلك أرحب به وبشدة."

وقال لوفرين الذي أحرز هدفا بضربة رأس قوية وقاد دفاع ليفربول بشكل رائع أمس إن مباراته الأولى مع ناديه الجديد كانت "مذهلة."

وأضاف "نحن نتحدث عن دورتموند وهو فريق يلعب في دوري أبطال اوروبا كل عام ويفوز بالدوري الألماني أو يحتل المركز الثاني. إنه فريق مميز لكننا أظهرنا قدرات كبيرة وأحرز أربعة أهداف وحافظنا على شباكنا نظيفة."

وتابع "إنه أمر مذهل بالنسبة لنا. لعبنا بشكل جيد وهي بداية جيدة بالنسبة لي لأني لم أمض وقتا طويلا مع الفريق لكني أشعر بأني هنا منذ شهر."

