مانشستر سيتي يضم الفرنسي مانجالا

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع المدافع الفرنسي الياكيم مانجالا من بورتو البرتغالي من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويبلغ مانجالا من العمر 23 عاما وسافر مع المنتخب الفرنسي لكأس العالم في البرازيل، لكنه لم يلعب أي مباراة. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه وقع لسيتي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (53.70 مليون دولار).

وقال مانغالا صاحب البنية الجسدية "مانشستر سيتي ناد كبير في أوروبا. كان من المهم بالنسبة إلي أن أترك بورتو وأنضم إلى مانشستر سيتي لكي أتابع تطوير مستواي"، وتابع "أنا طموح جدا، اريد الفوز بالألقاب وأعتقد أنني أستطيع تحقيق ذلك في صفوف فريقي الجديد".

وبدأ مانجالا مسيرته مع ستاندار لييج البلجيكي في 2008 قبل أن ينتقل الى بورتو في 2011 حيث فاز معه بالدوري البرتغالي مرتين.

وهو سادس لاعب يضمه سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد وسيلحق بزميله السابق في بورتو فرناندو في ملعب الإمارات.