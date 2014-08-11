"عنصري" يفوز بانتخابات اتحاد الكرة الإيطالي

انتخب كارلو تافيكيو رئيساً جديداً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، رغم الجدل الذي أثاره الشهر الماضي عندما وصف اللاعبين الأفارقة بأنهم "أكلة الموز".

وحصل الرجل البالغ من العمر 71 عاما والذي يترأس رابطة مسابقات دوري الهواة بإيطاليا على 63.63 بالمئة من جملة 278 صوتاً بينما نال منافسه ديميتريو البرتيني لاعب وسط إيطاليا وميلانو السابق 33.93 بالمئة حسبما أعلن الاتحاد الإيطالي.

وقال تافيكيو بعد انتخابه "سأكون رئيسا للجميع".

وأثار تافيكيو جدلا عنصريا واسعا حين تحدث عن نقص الفرص للاعبين الإيطاليين في الأندية المحترفة.

