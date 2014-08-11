"لعبة فيديو" تساعد الإنكليز على إيجاد لاعبين جدد

ستبدأ أندية الدوري الإنكليزي الممتاز باستخدام قاعدة بيانات لعبة “football manager” للحصول على المساعدة اللازمة بتحديد تعاقداتها مع اللاعبين الذين تريد استقطابهم.

ووفقاً لشركة "sport interactive" المطورة للعبة، فإنها ستزيد من معلوماتها بخصوص اللاعبين حول العالم، وذلك لمساعدة المدراء الفنيين الراغبين باستكشاف المواهب الجديدة، معتمدةً على قاعدة البيانات العريضة التي كوّنتها خلال سنوات طويلة.

ويقول توماس شميدير، الرئيس التنفيذي للشركة: "أكملنا جميع بيانات أكثر من 80 ألف لاعب حول العالم، وسنضيف جميع البيانات الشخصية والمهنية لهم، بالإضافة إلى إرفاق مواد مرئية حولهم، لأننا نهدف لزيادة الكفاءة بعملية استقطاب اللاعبين من قبل الأندية التي تهتم باكتشاف المواهب وصقلها، وبالتالي هذا الأمر سيرفع معدل ثقة المختصين بالمجال بما تقدمه شركتنا".

ويرى مايلز جاكوبسون، مدير الاستوديو التفاعلي لذات الشركة أن ما كان يُصنف تحت النوادر والنُكت حول بعض المدربين، بات حقيقة، ويقول: "سمعنا قصصاً كثيرة حول استعانة المدربين والكشافين حول العالم بالبيانات المتوفرة داخل اللعبة، وبدءاً من الآن سيكون ذلك حقيقياً، وسنكون المسؤولين عن الانتدابات المستقبلية، والبحث عن المواهب، وذلك اعتماداً على شبكة الكشافين لدينا والذين يتجاوز عددهم 1300 موظف".

ويعرف عن أندريه فيلاش بواش، مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق، بأنه كان يضع خططه للمباريات ويتعاقد مع اللاعبين، معتمداً على المعلومات التي تقدمها اللعبة.