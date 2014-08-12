دينامو زغرب يستعير التشيلي هنريكيز من اليونايتد

قال دينامو زعرب بطل دوري الدرجة الأولى الكرواتي لكرة القدم بموقعه على الإنترنت إنه استعار المهاجم التشيلي أنجيلو هنريكيز من مانشستر يونايتد مع خيار شرائه في نهاية الموسم.

وقال هنريكيز الذي أحرز هدفين في ثلاث مباريات دولية اليوم الاثنين "أنا سعيد بالانضمام إلى دينامو وأريد حقاً ترك بصمة هنا، وبصفة خاصة مساعدة الفريق على التأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي."

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي قضى الموسمين الماضيين معارا في ويغان أثليتيك بإنجلترا وريال سرقسطة بإسبانيا بعدما ضمه يونايتد من يونيفرسيداد دي تشيلي في 2012 "هذا هو النادي المناسب بالنسبة لي في مثل هذه المرحلة من مسيرتي."

وخطف هنريكيز أنظار يونايتد بعدما سجل 21 هدفا في 17 مباراة مع منتخب تشيلي تحت21 عاما. كما سبق له الفوز بلقبين في الدوري مع يونيفرسيداد وكذلك بكأس كوبا سودامريكانا في أميركا الجنوبية لكنه لم يحصل فقط على أي فرصة مع الفريق الأساسي في أولد ترافورد معقل يونايتد.



وكان هنريكيز لاعبا احتياطيا لكنه لم يشارك مع ويغان حين حقق فوزا مفاجئا بهدف نظيف على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي 2013.

وسيلعب دينامو مع بترولول الروماني في جولة فاصلة من مباراتين للتأهل للدوري الاوروبي.