غوارديولا: لا أحتاج لاعبين جدداً

أعلن مدرب بايرن ميونيخ بيب غوارديولا أن فريقه لن يضم أي لاعب جديد قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية. وجاء كلام غوراديولا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اقامة مباراة كأس السوبر بين بايرن ميونيخ ودورتموند وقال "لسنا في حاجة الى اي لاعبين جدد. أنا سعيد جدا بالتشكيلة التي املكها" مشيرا الى ان ثياغو الكانتارا ورافينيا وفرانك ريبيري يتعافون من الاصابة تدريجيا.

وكان الكانترا خضع لعملية جراحية في الركبة في أبريل الماضي واشارت الصحف الالمانية الصادرة اليوم إلى أنه لن يعود الى الملاعب في الوقت القريب وهو الامر الذي دحضه غوارديولا بقوله "سيعود ثياغو الى الملاعب بأسرع مما يتصور البعض، انا واثق من ذلك".

كما قلل غوراديولا من الشائعات التي تحدثت عن امكانية ضم لاعب وسط دورتموند ومنتخب المانيا ماركو رويس وقال في هذا الصدد "لم اتحدث مع رئيس النادي حول ماركو رويس. لدينا ثمانية لاعبين في وسط الملعب. ثمانية! وهذا العدد يكفي".

وكان الفريق البافاري تخلى عن خدمات توني كروس لمصلحة ريال مدريد والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لجاره أتلتيكو مدريد، في حين تعاقد مع المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي والظهير الايسر خوان برنات.