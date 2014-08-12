سبورتينغ لشبونة يحيل الجزائري سليماني إلى الرديف

توترت العلاقة بين نادي سبورتينغ لشبونة وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم وبين مهاجمه الجزائري الدولي، إسلام سليماني، بشكل يجعل مستقبل اللاعب مع الفريق على المحك.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" في موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن سليماني منع صباح اليوم الثلاثاء من التدريب مع الفريق الأول، كما لفتت إلى أن نادي سبورتينغ أبلغ اللاعب بأنه جرى تحويله إلى الفريق الرديف.

وكانت إدارة سبورتينغ رفضت عرضين لبيع سليماني قدمهما طرابزون سبور التركي وويستهام الإنجليزي، بمقابل مادي يصل إلى سبعة ملايين يورو.

ويصر سبورتينغ على الحصول على 15 مليون يورو مقابل التخلي عن سليماني الذي ضمه الصيف الماضي مقابل 250 ألف يورو فقط من نادي شباب بلوزداد الجزائري.

ويطالب سليماني برفع راتبه في حال إصرار نادي سبورتينغ لشبونة على الاحتفاظ به لموسم آخر، علما أن اللاعب سجل 10 أهداف ومرر أربع كرات حاسمة خلال 1435 دقيقة لعبها مع الفريق الموسم الماضي.

وتألق سليماني (26 عاما) بشكل لافت مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 التي أقيمت بالبرازيل، حيث سجل هدفين ومرر كرة حاسمة.