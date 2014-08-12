ليفاندوفسكي يعود إلى دورتموند مرتدياً قميص البايرن

لم يكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يترك مدينة دورتموند حتى استعد للعودة مجدداً إلى استاد "سيجنال إيدونا بارك" الذي قضى فيه المواسم القليلة الماضية وإن تبدل فقط الجانب الذي سيرتدي هذا اللاعب الخطير قميصه.

وقبل ثلاثة شهور فقط، كان ليفاندوفسكي لا يزال بقميص فريقه السابق بوروسيا دورتموند، ولكنه سيواجه غدا فريقه السابق عندما يقود هجوم فريقه الجديد بايرن ميونيخ في مباراة كأس السوبر الألمانية على ملعب دورتموند.

وأعرب ليفاندوفسكي قبل مباراة الغد عن رغبته في إحراز أول لقب له بقميص بايرن حتى وإن كان على حساب الفريق الذي تألق في صفوفه خلال المواسم الماضية.

وقال ليفاندوفسكي "قضيت أربع سنوات رائعة في دورتموند. سأعود إلى هذا الاستاد في ثوب مختلف".

وعلى عكس النجم الألماني الشاب ماريو جويتزه، الذي لم يصفح عنه حتى الآن العديد من أنصار دورتموند، انتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع دورتموند.

ولهذا، ينتظر المهاجم البولندي الدولي استقبال حار من جماهير دورتموند في مباراة الغد، بينما لم يكن لجويتزه أن ينتظر هذا الاستقبال في الموسم الماضي بعدما ترك دورتموند إلى بايرن عبر سداد الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد مع بايرن.

ورغم هذا، قال سيباستياتن كيهل لاعب وسط دورتموند "ما لا أعرفه ولا أتوقعه هو ما سيحدث إذا سجل ليفاندوفسكي هدفا في المباراة".

ونال ليفاندوفسكي احترام مشجعي دورتموند من خلال الأداء الراقي الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي حتى بعد الكشف في وسط الموسم عن انتقاله إلى بايرن بنهاية عقده في نهاية الموسم.

وسطع ليفاندوفسكي 25 عاما مع دورتموند في الموسم الماضي وأصبح أول لاعب من دورتموند يتوج هدافا للدوري الألماني (بوندزليغا) منذ فوز مارسيو أموروزو بلقب هداف المسابقة في موسم 2001/2002 وهو نفس الموسم الذي شهد تتويج دورتموند بلقب البطولة.

ولم يدخر يورغن كلوب المدير الفني لدورتموند أي إشادة باللاعب، حيث قال "إنه (ليفاندوفسكي) لاعب جيد رغم ارتدائه قميص الفريق المنافس. سيكون هناك عناق حارس له".

وقدم ليفاندوفسكي فترة إعداد جيدة مع بايرن وتأقلم سريعا مع أسلوب المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق.

ولكن ليفاندوفسكي نفسه يرى أنه ما زال يستطيع أن يقدم أداء أفضل. وقال اللاعب "أعلم أنني أستطيع تقديم أداء أفضل. بغض النظر عن المكان الذي تلعب فيه أو ما فزت به، تحتاج إلى أن تتطلع للمزيد".

ويخوض ليفاندوفسكي غداً أول مباراة رسمية له مع بايرن وذلك أمام نحو 80 ألف مشجع ينتظر حضورهم في مدرجات استاد دورتموند.