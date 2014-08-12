ليفربول يحاول التعاقد مع الكاميروني إيتو

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى إلى ضم المهاجم الكاميروني صامويل إيتو لتعويض رحيل الأوروغواياني لويس سواريز إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول صاحب لقب الدوري الإنجليزي 18 مرة تواصل في الأيام الأخيرة مع وكيل اللاعب الذي لا يلعب لصالح أي نادٍ في الوقت الراهن، بعد أن انتهى تعاقده مع تشيلسي في نهاية الموسم المنصرم.

وأعرب كل من إنتر ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي في وقت سابق عن رغبتهما في الاستعانة بمجهودات اللاعب الكاميروني (33 عاماً) في الموسم المقبل، حسبما أكدت الصحيفة.

ويخوض ليفربول منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهي البطولة التي شارك فيها إيتو في ثلاث مناسبات مختلفة، اثنتان منها مع برشلونة وواحدة فقط مع إنتر ميلان.