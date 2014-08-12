مانشستر سيتي يبقي سيلفا بصفوفه حتى 2019

جدد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم عقد لاعب وسطه الإسباني الدولي دافيد سيلفا لخمسة مواسم، وسيكون سيلفا القادم من فالنسيا عام 2010 بعمر الثالثة والثلاثين عندما ينتهي عقده الجديد عام 2019.

وقال سيلفا لموقع النادي اليوم الثلاثاء: "منذ اول لحظة قدمت فيها الى هذا النادي قبل اربع سنوات شعرت بانه بيتي الثاني". وتابع : "داخل وخارج الملعب اشعر بالسعادة على الصعيدين الاحترافي والشخصي فلماذا أريد التوقف عن احراز الالقاب مع هذا الفريق الرائع؟".

وخاض سيلفا 179 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات سجل خلالها 27 هدفا ولعب 54 تمريرة حاسمة.

واحرز سيلفا (28 عاما) مع سيتي لقب الدوري عامي 2012 و2014 وكأس انكلترا 2011 وكأس الرابطة 2014 ودرع المجتمع 2012.