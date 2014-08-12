مانشستر يدفع 48 مليوناً و"تشيشاريتو" مقابل فيدال

المصدر: مانشستر- د ب أ

ذكرت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد بات على أعتاب ضم نجم منتخب تشيلي أرتورو فيدال مقابل 48 مليون يورو، بجانب بيع لاعبين ليوفنتوس الإيطالي.

وأشارت شبكة "سي.ان.ان" إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 45 و48 مليون يورو لضم نجم وسط منتخب تشيلي.

ولكن وفقا للشبكة الاخبارية، فإن يوفنتوس لم يكتف بالمقابل المالي الضخم بل طلب لاعبين من مانشستر يونايتد، بينهما المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو).

ويحظى تشيتشاريتو أيضا باهتمام إنتر ميلان، ولكن مانشستر قد يضطر في النهاية في التفريط فيه لصالح يوفنتوس من أجل تسهيل مهمة ضم فيدال.