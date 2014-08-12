نيمار بفخر: أنا جزء من تاريخ برشلونة

أعرب المهاجم البرازيلي نيمار عن شعوره بالفخر لكونه أصبح جزءا من تاريخ نادي برشلونة الإسباني، بعدما انتقل إلى صفوفه قبل موسم قادماً من سانتوس.

وقال نيمار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني: "أشعر بالفخر الكبير لأنني أصبحت جزءا من تاريخ هذا النادي العريق".

وأضاف نيمار في معرض رده على سؤال حول ما يمثله برشلونة بالنسبة إليه :"إنه من أكبر الأندية التي تنتمي إلى الكرة العالمية.. إنه فخر كبير كوني أصبحت جزءا من تاريخه".

وتطرق اللاعب الذي خرج من كأس العالم بسبب الإصابة، إلى الحديث عن علاقته بزملائه في الفريق قائلا: "أنا ألعب مع لاعبين طالما كنت أحد معجبيهم.. أشعر بالسعادة لارتدائي قميص هذا النادي".

وأشار نيمار إلى أنه يفضل استخدام موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي من بين المواقع الأخرى لأنه "ممتع" ويضم جميع أصدقائه: "لقد تعودت على استخدامه حيث أقضي طوال اليوم في المزاح والمرح من خلاله".

واختتم داسيلفا حديثه بالرد على سؤال "من هو نيمار؟" قائلا: "هو شخص مرح وسعيد ويعشق العمل الذي يقوم به ولاعب كرة قدم".

