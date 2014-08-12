هودسون: لأني قوي.. لم أستقل من تدريب الأسود الثلاثة

عانى روي هودسون مدرب منتخب إنجلترا من "لحظات صعبة" لكنه لم يفكر في الاستقالة من منصبه بعد الخروج المحبط من الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل.

وتحت قيادة هودسون (67 عاما) خسر منتخب إنجلترا مرتين بنتيجة 2-1 أمام ايطاليا وأوروغواي وتعادل من دون أهداف مع كوستاريكا ليودع المسابقة من دور المجموعات.

وقال هودسون لشبكة سكاي سبورتس "كانت هناك العديد من اللحظات الصعبة وحينها لم أكن أصدق أن القدر وضعني في هذا المأزق."

وأضاف "الواقع أني كنت سأشعر بسعادة إذا تركت منصبي في أي وقت يشعر فيه المسؤولون أنهم ليسوا في حاجة لي أو عندما أشعر أنه لا يوجد الاحترام المطلوب من اللاعبين أو عندما أشعر أنه لا توجد رغبة من الفريق باللعب من أجلي."

وتابع "إذا حدث ذلك سيكون قد جاء وقت الرحيل لكن لم يكن الموقف بهذه الطريقة وكان الاتحاد الإنجليزي يرغب في استمراري. رأي الناس المتعلقة بالفريق كان مشابها أيضا ولذلك لم ينتابني أي شكوك في أنه يتعين علي عدم البقاء."

وواصل هودسون حديثه قائلا "يرحل المدرب فقط إذا لم يكن بوسعه تحمل الضغط أو إذا شعر أنه ليس مناسبا للمنصب وهنا وفي هذا الموقف أستطيع التأكيد بكل قوة أني لم أشعر بذلك على الإطلاق".