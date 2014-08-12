الريال وأشبيليا.. إسبانيان يبحثان عن "سوبر" في ويلز

سيخوض خاميس رودريجيز هداف كأس العالم لكرة القدم مباراته الرسمية الأولى في تشكيلة ريال مدريد المدججة بالنجوم في مباراة كأس السوبر الأوروبية اليوم ضد أشبيلية وكذلك زميله المنضم حديثا توني كروس.

وقال كارلو انشيلوتي مدرب ريال إن فريقه بدا قويا في التدريبات رغم تأخر انضمام اللاعبين لمعسكر الإعداد لهذه المباراة القوية بعد كأس العالم بالبرازيل حيث تألق رودريجيز مع كولومبيا قبل إتمام انتقاله لبطل دوري أبطال أوروبا من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو (107 ملايين دولار).

وأبلغ انشيلوتي الصحفيين عشية المواجهة المرتقبة باستاد كارديف الويلزي "قدرات الفريق تطورت بوجود رودريجيز".

وأضاف "توني كروس أيضا في حالة جيدة. أعتقد أنه مع جيمس رودريجيز سيلعبان غدا. توني كروس سيساعدنا كثيرا.. من الناحية الاستراتيجية وخاصة بإجادته التمركز في أرض الملعب".

وبالإضافة إلى كروس الفائز مع ألمانيا بكأس العالم قال انشيلوتي إن الحارس إيكر كاسياس سيشارك أساسيا لأن المباراة في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها ريال وكان فيها كاسياس حارسا لريال وقاده للقب العاشر في المسابقة وهو رقم قياسي.

وفي الموسم الماضي كان كاسياس حارس إسبانيا الذي ظهر بمستوى بالغ السوء في كأس العالم احتياطيا في مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لصالح دييجو لوبيز وتعقد الموقف أكثر بالتعاقد مع حارس كوستاريكا كيلور نافاس.

وقال المدرب الإيطالي حين سئل عن اختياره للحارس الأول الموسم المقبل "لا أعرف أو أعرف لكني لن أقول."

ويبدو كريستيانو رونالدو لائقا للعب بعدما تعافى نهائيا من سلسلة من الإصابات وهناك لاعب آخر جاهز للعب غدا هو غاريث بيل الذي ستقام المباراة في وطنه ويلز.

وقال الجناح بيل "لا أشعر بأي ضغط من العودة لوطني. ليست سوى مباراة أخرى يتعين علينا الفوز بها."

ووسط الجدل حول مواهب ريال الهجومية ذكر يوناي إيمري مدرب إشبيلية الجميع بأن المباراة تقام بين فريقين. وقال "نعرف جيدا عن قدرات ريال مدريد لكن الجزء الذي يعتمد علينا هو شيء يخصنا نحن."

