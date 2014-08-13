باريس يعلن غياب قائده سيلفا لمدة شهر بسبب الإصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مدافعه البرازيلي الدولي تياغو سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ اليمنى خلال مباراة الفريق الودية أمام نابولي الإيطالي.

ويغيب سيلفا بهذا عن صفوف المنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام المنتخبين الكولومبي والإكوادوري مطلع سبتمبر المقبل، فيما يتوقع أن يتعافى سيلفا قبل مباراة باريس سان جيرمان الأولى في دوري أبطال أوروبا والتي يخوضها في 16 أو 17 سبتمبر المقبل.

وقاد المدافع البرازيلي منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014، بيد أن غيابه المؤثر عن مواجهة نصف النهائي أمام ألمانيا جعلت المنتخب المضيف يتأثر ويخسر بسباعية.