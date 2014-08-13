بروسيا دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألمانية

عبر بروسيا دورتموند المتعطش للبطولات غريمه بايرن ميونيخ المتثاقل بهدفين دون رد سجلهما الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان والمهاجم بيير ايمريك اوباميانج ليفوز بكأس السوبر الالمانية لكرة القدم اليوم الاربعاء.

وترك الناديان معظم نجومهما الفائزين بكأس العالم والاسماء اللامعة على مقاعد البدلاء أو في بلادهم لتتسلط الاضواء على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن الجديد.

واطلقت جماهير دورتموند صيحات الاستهجان ضد مهاجم النادي السابق في أول عودة له الى المدينة منذ الانضمام الى بايرن. وسجل مخيتاريان الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تحركات وتمريرات رائعة.

وتراجع بايرن الذي غاب عنه فرانك ريبري وارين روبن والمدافع رافينيا اضافة الى العديد من الاسماء الكبيرة الاخرى لمعظم فترات المباراة وتدخل الحارس مانويل نوير في أكثر من مناسبة لانقاذ فريقه.



لكن اوباميانج لم يترك له اي فرصة حينما ارتقى اعلى من المدافع جيروم بواتنغ ليسدد كرة قوية برأسه في الدقيقة 62 ويحتفل بارتداء قناع الرجل العنكبوت ليمتع أكثر من 80 الف متفرج.

ولاحت لدورتموند اكثر من فرصة لاضافة المزيد من الاهداف في طريقه للاحتفاظ باللقب بينما بدا بايرن الفائز بالثنائية الموسم الماضي والذي خسر كأس السوبر قبل 12 شهرا وكأنه لا يزال يستعد لانطلاق الموسم الجديد في غضون أسبوع.