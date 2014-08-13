رونالدو يتألق مجدداً ويمنح ريال مدريد لقب السوبر

المصدر: كارديف - د ب أ

توج ريال مدريد الاسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على مواطنه اشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في مدينة كارديف الويلزية.



ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفا في كل شوط، في الدقيقتين 30 و48.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر في 2001 بعد فوزه على فينورد الهولندي 3/1، بينما فاز اشبيلية باللقب في عام 2006 بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

وحسم ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد بنتيجة 4/ 1 بينما حسم اشبيلية لقب الدوري الأوروبي على حساب بنفيكا البرتغالي بضربات الجزاء الترجيحية.

وسيطر النادي الملكي على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة بفضل تحركات رونالدو وجاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز، بينما لم يشكل اشبيلية خطورة حقيقية على مرمى إيكر كاسياس، ولكنه لم يكن لقمة سائغة بالنسبة لريال مدريد.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلته المعتادة لكن يضاف اليها الوافدان الجديدان الألماني توني كروس والكولومبي جيمس رودريجيز.

كما اعتمد اشبيلية على قوامه المعهود بجانب الدفع بالوافدين ألييكس فيدال ودينيس سواريز فيما جلس إياجو أسباس المنضم حديثا للفريق على مقاعد البدلاء.