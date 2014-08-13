روني.. القائد الجديد للشياطين الحمر

عيّن فان غال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، واين روني قائداً للفريق، خلفاً للصربي نيمانيا فيديتش الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي فيما سيكون القائد الثاني الإسكتلندي دارين فليتشر.

وأعلن فان غال قراره بعد فوز فريقه على فالنسيا 2-1 مساء أمس الثلاثاء في أول مباراة رسمية يخوضها على ملعب اولدترافورد وقال في هذا الصدد "أظهر روني رغبة كبيرة في كل ما يقوم به. لقد أعجبت باحترافيته العالية وسلوكه خلال التمارين. إنه لاعب ملهم لزملائه الشبان وأعتقد بأنه سيبذل قصارى جهوده لتشريف دوره الجديد".

في المقابل قال روني "إنه شرف كبير لي ولعائلتي أن يتم اختياري قائداً لهذا النادي العظيم. إنه دور سأقوم به بكل فخر. الروح المعنوية كانت دائماً عالية في غرف الملابس وأنا ممتن لثقة المدرب بي. أتطلع لقيادة الفريق يوم السبت المقبل في أول مباراة في الموسم الجديد".

يذكر أن روني مرشح أيضاً لتولي شارة القيادة في منتخب إنجلترا خلفاً لستيفن جيرارد المعتزل دولياً.





