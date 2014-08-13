سواريز ينتظر مصير عقوبته لدى المحكمة الدولية الخميس

المصدر: لوزان - أ ف ب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الأربعاء أنها ستصدر قرارها في طلب استئناف مهاجم منتخب الأوروغواي وبرشلونة الإسباني لكرة القدم لويس سواريز بشأن تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة عليه غداً الخميس.

وكان سواريز قدم شهادته إلى كاس يوم الجمعة الماضي في سعيه إلى تخفيف العقوبة التي فرضها الفيفا لتسع مباريات دولية مع منعه من ممارسة كافة الأنشطة الكروية لمدة أربعة أشهر، بسبب عضه المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني في الدور الأول لمونديال البرازيل 2014.

وجاء في بيان لكاس "أن محكمة التحكيم الرياضي ستعلن قرارها بشأن قضية لويس سواريز الخميس حوالي الساعة الثالثة) بالتوقيت المحلي، أي الساعة 00ر13 بتوقيت غرينتيتش)".

وتنتهي عقوبة سواريز في 26 أكتوبر المقبل أي في اليوم الثاني من المرحلة التاسعة للدوري الإسباني التي تجمع فريقه الجديد برشلونة مع غريمه الأزلي ريال مدريد.

ولم يتردد برشلونة بالرغم من مدة الإيقاف من التعاقد مع سواريز لمدة خمس سنوات بعد أن خاض المواسم الاربعة الماضية في ليفربول الانكليزي.

ويأمل سواريز بتخفيض العقوبة لكي يتمكن من الالتحاق بتدريبات فريقه على الأقل إذا استمر قرار حرمانه من اللعب حتى انتهاء فترة الايقاف.