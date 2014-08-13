مانشستر يونايتد يفقد لوك شو 4 أسابيع

قال نادي مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن الظهير الأيسر لوك شو سيغيب عن بداية الدوري وقد يبتعد لأربعة أسابيع بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وانتقل شو البالغ من العمر 19 عاما إلى أولد ترافورد من ساوثامبتون في يونيو الماضي مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني (50.1 مليون دولار) ولم يلعب حتى الآن أي مباراة رسمية مع الفريق.

وكان شو ضمن تشكيلة إنجلترا في نهائيات كأس العالم ولعب مباراته الدولية الثالثة في لقاء انتهى بالتعادل السلبي مع كوستاريكا. وغاب عن آخر مباراة استعدادية ليونايتد قبل انطلاق الموسم أمام فالنسيا أمس الثلاثاء.

وسينتظر اللاعب الشاب لنحو شهر قبل أن يخوض مباراته الأولى ويعاني لويس فان جال المدرب الجديد ليونايتد من صداع كبير، فيما يتعلق باختيار التشكيلة عقب رحيل الظهير الأيسر المخضرم باتريس إيفرا إلى يوفنتوس.

وسيبدأ يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام سوانزي سيتي على ملعب أولد ترافورد يوم السبت المقبل.