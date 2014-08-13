30 هدفاً تجبر فريقاً سويدياً على الانسحاب

حطم المهاجم يانك مانزيزيلا رقماً قياسياً استمر 60 عاماً، بعدما أحرز 21 هدفاً في مباراة واحدة لكن كل هذه الأهداف لن تضاف لرصيده في الموسم بعد انسحاب الفريق الخاسر من الدوري المحلي.

ونجح مانزيزيلا البالغ عمره 25 عاماً في قيادة فريقه كونجو يونايتد للفوز 30- صفر أمام فريق بارلوج بوتشيركا ضمن الدرجة السابعة، فيما انسحب الفريق الخاسر بعد أن أنهى المباراة بثمانية لاعبين.

وقال مانزيزيلا لصحيفة سبورت بلادت: "سبق لي تسجيل 12 هدفا أمام هذا الفريق ولذلك كنت أدرك أن لدي فرصة لتسجيل الكثير من الأهداف".

ووجد مانزيزيلا المهمة سهلة في هز شباك المنافس المتواضع الذي خسر كل مبارياته خلال الموسم خاصة في ظل النقص العددي ووجوده توأمه اليكس في مركز صانع اللعب.

وأكد كلاس جوران بنجتسون المؤرخ الكروي السويدي أن تسجيل 21 هدفا في مباراة واحدة يعد رقما قياسيا في السويد لكنه قال إن هدف الأهداف لن تكون ضمن العدد الإجمالي لأهداف اللاعب في الموسم بعد انسحاب المنافس وإلغاء كل نتائجه. ورغم ذلك سيبقى الرقم القياسي مسجلا باسم مانزيزيلا.

وقال مانزيزيلا بعدما عرف بانسحاب المنافس من الدوري "ليس لدي الكثير لأفعله. يجب أن أشعر بالسعادة لواقع نجاحي في تحطيم الرقم القياسي ويجب أن أواصل التركيز على تسجيل مئة هدف".

