إبعاد جوهرة برشلونة.. بسبب "مغربي"

أكدت مصادر صحافية مقربة من برشلونة الإسباني، أن جيرارد ديلوفيو، لاعبه الشاب، سيرحل بنظام الإعارة إلى مواطنه إشبيليا، بسبب عدم اقتناع المدرب لويس انريكي بما قدمه في المباريات الإعدادية، وبزوغ نجم منير الحدادي، اللاعب المغربي الأصل، الذي ينوي إنريكي الاعتماد عليه مستقبلاً.

وبحسب إذاعة "راك وان" وصحيفة "سبورت"، فإن ديلوفيو العائد من الإعارة، بعدما قضى موسماً كاملاً مع إيفرتون الإنجليزي، لا يقوم بالعمل الدفاعي اللازم، وهذا ما يجعله غير جاهز تماماً للعب في صفوف الفريق الأول بنادي برشلونة، في ظل وجود ليونيل ميسي ونيمار وبيدرو، والوافد الجديد لويس سواريز الذي سيكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه أواخر أكتوبر المقبل.

وأعادت إدارة برشلونة لاعبها الشباب، الملقب بـ"جوهرة لاماسيا" هذا الموسم بعد عام قضاه بالدوري الإنجليزي كجزء من حملة التجديد التي تنوي عملها بالفريق، لكن ذلك تغير تماماً بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه المهاجم الشاب في المباريات الودية.