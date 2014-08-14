إيريك أبيدال يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع فرنسا

أعلن المدافع الفرنسي المخضرم، إيريك ابيدال، اعتزاله اللعب دولياً، في خطوة رافقت إعلان فرانك ريبيري وسمير نصري رغبتهما في الاعتزال الدولي مع الديوك الفرنسية.

وقال أبيدال (34 عاما) لاعب برشلونة الإسباني وموناكو السابق: "لقد انتهى الأمر. لم أعقد أي مؤتمر صحافي، وأقول هذا الشيء لأول مرة اليوم، لكني متأكد من عدم اللعب مجدداً مع المنتخب". وأضاف أبيدال، لاعب أولمبياكوس اليوناني الحالي في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن عدم اختيار المدرب ديدييه ديشان له في مونديال 2014 أثر عليه كثيراً، "اتصل بي ديشان ليبلغني عدم اختياري ضمن اللائحة. لقد أثر بي هذا الأمر كثيراً".

ويأتي اعتزال أبيدال بعد نصري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لخلاف مع ديشان، وريبيري أمس الثلاثاء لأسباب شخصية.

وكان أبيدال تأثر أيضا لتخلي برشلونة عنه وعدم تمديد عقده في نهاية موسم 2012-2013 بعد شفائه من سرطان في الكبد. وخاض أبيدال 67 مباراة مع منتخب فرنسا، وظهر في 26 مباراة الموسم الماضي مع فريق الإمارة.