توتنهام يتعاقد مع المدافع الأمريكي يدلين

قال نادي توتنهام هوتسبير المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم عبر موقع "تويتر" إنه تعاقد مع المدافع الأمريكي الدولي دي اندريه يدلين لاعب سياتل ساوندرز.

وارتبط يدلين (21 عاما) بتوتنهام بعقد لمدة أربعة أعوام إلا أنه سيبقى في صفوف النادي الأمريكي حتى ينتقل الى النادي اللندني في بداية موسم 2015-2016. وقال مسؤولو سبيرز الليلة الماضية "يسعدنا أن نعلن توصلنا لاتفاق مع سياتل ساوندرز لضم دي اندريه يدلين".

ولعب يدلين سبع مباريات دولية مع المنتخب الأمريكي وكان ضمن تشكيلة الفريق التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2914 في البرازيل حيث تأهل الفريق الأمريكي لدور 16.

ويقود المنتخب الأمريكي حاليا المدرب الألماني يورجن كلينسمان الذي سبق له اللعب لتوتنهام أيضا.

وقال يدلين "أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اللعب في مواجهة بعض أفضل اللاعبين في العالم.. تحدثت الى كلينسمان كثيرا عن هذا الانتقال وهو يوافق عليه ما سهل علي اتخاذ القرار".