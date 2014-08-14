خافيير مارتينيز مصاب بقطع في الرباط الصليبي

يخضع الإسباني الدولي خافي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، للفحص الطبي اليوم الخميس، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قوية في الركبة، قد تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وخرج مارتينيز في الدقيقة 31 من المباراة أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، أمس الأربعاء بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يكتب عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه متأكد بنسبة "99 بالمئة" أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن عن قلقه من غياب مارتينيز لفترة طويلة عن الملاعب. وقال جوارديولا "إنها مشكلة كبيرة، خاصة وأن اللاعب كان في حالة جسدية جيدة قبل الإصابة".

فيما يتوقع أن يبتعد مارتينيز عن الملاعب لنحو ستة أشهر إذا تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة. يذكر أن الفرقة الحمراء تعرضت إلى خسارة 1-2، من فريق بروسيا دورتموند ضمن كأس السوبر الألماني.