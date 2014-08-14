إيطاليا تعين كونتي مدرباً للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم يوم الخميس عن تعيين مدرب يوفنتوس السابق انتوني كونتي للاشراف على المنتخب الوطني خلفا لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه بعد خروج "الازوري" من الدور الاول لمونديال 2014.



وسبق لوسائل الاعلام المحلية ومن بينها صحيفتا "غازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلو سبورت" ان كشفتا اليوم عن تعيين كونتي الذي سيتقاضى بحسب التقارير ثلاثة ملايين يورو سنويا، ما يجعله ثاني اغلى مدرب لمنتخب وطني بعد الايطالي الاخر فابيو كابيلو الذي يشرف على المنتخب الروسي.



وكان كونتي استقال الشهر الماضي من تدريب يوفنتوس رغم قيادته "السيدة العجوز" الى الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، وذلك بسبب خلاف مع ادارة النادي حول سياسة التعاقدات مع لاعبين جدد قادرين على قيادة الفريق الى التألق قاريا وليس محليا فقط، وذلك بحسب وسائل الاعلام.



وكان كونتي (44 عاما) مدربا لفريق "السيدة العجوز" منذ ثلاثة أعوام قاده فيها الى ثلاثة ألقاب متتالية، علما بانه تألق مع النادي ذاته كلاعب وتوج خلال مشواره معه من 1991 حتى 2004 بلقب الدوري 5 مرات والكأس مرة واحدة وكأس السوبر المحلية 4 مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة ومثلها كأس السوبر الاوروبية وكأس الانتركونتيننتل.



واصبح المنتخب الايطالي سادس مهمة تدريبية للاعب الوسط السابق الذي وصل مع "الازوري" الى نهائي كأس العالم 1994 وكأس اوروبا 2000، بعد اريزو وباري واتالانتا وسيينا ويوفنتوس.



وستكون المهمة الاولى لكونتي قيادة المنتخب الى نهائيات كأس اوروبا 2016 التي تبدأ تصفياتها في التاسع من الشهر المقبل حيث يتواجه "الازوري" في المجموعة الثامنة مع النروج خارج قواعده.



وتضم المجموعة ايضا كرواتيا وبلغاريا واذربيجان ومالطا.



وسيبدأ كونتي مشواره مع المنتخب في الرابع من الشهر المقبل في مباراة ودية ضد هولندا في باري.





