برشلونة يقدّم سواريز أمام الجماهير يوم الإثنين

المصدر: لوزان - أ ف ب

يقدم نادي برشلونة الإسباني، مهاجمه الجديد لويس سواريز، يوم الإثنين، بعدما سمحت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" للاعب الأورغوياني بإجراء التمارين مع فريقه الجديد مع تثبيت عقوبة الإيقاف البالغة أربعة أشهر.

وتقدم سواريز بطلب استئناف عقوبة الإيقاف التي أصدرها بحقه الاتحاد الدولي "فيفا" خلال مونديال البرازيل 2014 بحرمانه من المشاركة مع منتخب بلاده في 9 مباريات دولية ومن أي نشاط كروي لأربعة أشهر بسبب عضه مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كييليني في الدور الأول.

لكن مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق لم يتمكن في هذا الاستئناف سوى الحصول على قرار السماح له بخوض التمارين مع فريقه الجديد برشلونة دون أن تمنحه محكمة التحكيم أي تقليص لمدة الإيقاف عن اللعب.

وتنتهي عقوبة سواريز في 26 أكتوبر المقبل، أي في اليوم الثاني من المرحلة التاسعة للدوري الإسباني التي تجمع فريقه الجديد برشلونة مع غريمه الأزلي ريال مدريد.

ولم يتردد برشلونة على الرغم من مدة الإيقاف في التعاقد مع سواريز لمدة خمس سنوات بعد أن خاض المواسم الأربعة الماضية في ليفربول الإنجليزي.