أخيراً.. سواريز يجري مرانه الأول مع برشلونة

تدرب المهاجم الأوروغواني الدولي لويس سواريز مع فريقه برشلونة اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ انضمامه للنادي الكتالوني، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أمس الخميس بالسماح له بالتدريب رغم استمرار إيقافه لأربعة شهور عن ممارسة أي أنشطة كروية.

وصدقت (كاس) في حكمها أمس على قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإيقاف اللاعب أربعة شهور، ولكنها قصرت الإيقاف على المشاركة في المباريات وسمحت للاعب بخوض التدريبات.

وكان الفيفا قرر إيقاف اللاعب تسع مباريات دولية بخلاف إيقافه لأربعة شهور عن ممارسة أي أنشطة كروية، بسبب واقعة عضه المدافع الإيطالي جورجيو كييليني خلال مباراة منتخبي أوروغواي وإيطاليا في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

كما سمحت (كاس) للاعب بالمشاركة في المباريات الودية مع برشلونة.

وانضم سواريز (27 عاماً) إلى برشلونة قادماً من ليفربول في يوليو الماضي في صفقة بلغ مقابلها المالي 80 مليون يورو (9ر106 مليون دولار) ولكنه لم يتدرب مع الفريق قبل اليوم بسبب قرار الإيقاف من قبل الفيفا، حيث تدرب اللاعب بمفرده على مدار الفترة الماضية.

وبهذا يبدأ سواريز مشاركاته مع برشلونة من خلال كأس خوان جامبر حيث يلتقي برشلونة فريق ليون المكسيكي يوم الاثنين المقبل.

ولكن المشاركة الأولى لسواريز في المباريات الرسمية مع الفريق لن تكون قبل 25 أكتوبر المقبل وهو موعد انتهاء فترة الإيقاف، ما يعني أنه سيغيب عن صفوف برشلونة في ثماني مباريات بالدوري الإسباني وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.