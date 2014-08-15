أغويرو يقود هجوم السيتي حتى 2019

جدد المهاجم سيرجيو أغويرو عقده مع مانشستر سيتي لأمد طويل، حيث أعلن سيتي بموقعه على الإنترنت يوم الخميس أن أغويرو مهاجم الأرجنتين البالغ من العمر 26 عاما، وقع عقدا لخمس سنوات سيبقيه في النادي حتى 2019.

وقال اللاعب السابق لأتليتيكو مدريد "الواقع يقول إني منذ حضوري إلى هنا تثور دائما شائعات خلال فترات الانتقالات ترجح عودتي إلى إسبانيا".

وأضاف "يسمع الناس مثل هذه الشائعات من هنا وهناك ويأخذونها على محمل الجد، لكني أقول للمشجعين وللجميع في سيتي إن بوسعهم الاسترخاء، لأني سأبقى هنا لنهاية عقدي".

وأحرز أغويرو 75 هدفا في 122 مباراة منذ انتقاله إلى سيتي قبل ثلاث سنوات، وبعقده الجديد أثار ارتياحا في سيتي بعدما سبقه القائد كومباني والمدافع كولاروف وثنائي الوسط نصري وسيلفا بتوقيع عقود جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

وسيدشن سيتي مشوار دفاعه عن اللقب بمواجهة خارج أرضه في ضيافة نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل.