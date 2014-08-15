احتجاج جماهيري إنجليزي بعد ارتفاع أسعار التذاكر

ارتفعت أصوات المعارضة الجماهيرية في إنجلترا، عقب ارتفاع أسعار التذاكر الموسمية لحضور المباريات بنسبة كبيرة، حيث يشكل ذلك عبئا للأفراد الراغبين بمتابعة أفضل لعبة شعبية في البلاد.

وطبقاً لأرقام نشرت في يوليو الماضي، فإن 11 من بين أندية البطولة العشرين رفعت أسعار الفئة الأرخص من تذاكر مبارياتها في الموسم الجديد (2014-2015).

وعلى سبيل المثال، فإن أرخص فئة من تذاكر الموسم بالنسبة لبيرنلي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ارتفعت بنسبة 47 في المئة لتصل إلى 499 جنيها استرلينيا (830 دولارا)، إلا أنها تظل رخيصة مقارنة بسعر تذكرة الموسم في آرسنال اللندني والبالغ 1014 جنيهاً استرلينياً.

ونظم اتحاد مشجعي كرة القدم الذي يمثل جماهير اللعبة في البلاد، مسيرة احتجاجية على ارتفاع أسعار التذاكر في لندن، أمس الخميس، للمطالبة "بإتاحة (فرصة مشاهدة مباريات) كرة القدم للجميع بأسعار معقولة".

وقال رئيس الاتحاد، مالكولم كلارك، لرويترز عبر الهاتف "رغم حصول الدوري الممتاز على الكثير من الأموال وبصفة رئيسية من بيع حقوق البث التلفزيوني فإننا رغم ذلك نرى زيادة كبيرة في أسعار التذاكر". وأضاف كلارك قوله "حان الوقت لأن يستفيد الجمهور من ذلك (ارتفاع إيرادات البث) ولا تقتصر الفائدة على اللاعبين والوكلاء".