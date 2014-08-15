الأرجنتيني فيرون يرشح نفسه لرئاسة نادي استوديانتس

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

دشن خوان سيباستيان فيرون، لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق، حملة ترشحه لرئاسة نادي استوديانتس لا بلاتا الأرجنتيني من أجل "تحسين وتحديث" النادي الذي شهد أولى خطواته كلاعب.

وقال فيرون النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي "سأترأس مجموعة من الناس وأرغب في تحسين النادي بشكل أكبر. سأترشح لمنصب رئيس النادي. هدفي هو تطوير وتحديث النادي. هذا القرار ليس وليد اللحظة، وإنما جاء بعد تفكير لفترة طويلة".

وخاض فيرون ثلاث بطولات كأس عالم مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك في 1998 بفرنسا، و2002 بكوريا الجنوبية واليابان، و2010 بجنوب إفريقيا.

ويأتي هذا الإعلان عن ترشحه لرئاسة النادي الأرجنتيني بعد فترة قصيرة من ظهور لافتات وملصقات كتب عليها "فيرون 2014".

وتجرى الانتخابات بالنادي في 28 سبتمبر المقبل، كما سيكون المنافس الرئيسي لفيرون هو إنريكي كويكي لومباردي، الرئيس الحالي للنادي والذي يسعى لإعادة انتخابه لفترة أخرى.

واعتزل فيرون 39 عاما، أحد أبرز لاعبي نادي استوديانتس على مدار التاريخ، اللعب قبل شهرين فقط.