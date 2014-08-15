مارتينو فخور بتدريب منتخب بلاده

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الخميس رسمياً عن تعيين خيراردو مارتينو في منصب المدير الفني لمنتخب التانغو خلفاً لإليخاندرو سابيلا.

وقال مارتينو للمراسلين الصحافيين في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيونس آيريس "ليس لدي الكثير لأقوله، فقط أعرب عن فخري بحصولي على هذا المنصب.

المسؤولون في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وضعوا ثقتهم بي لتولي مثل هذه الوظيفة المهمة".

وقال المدرب السابق لنيويل أولد بويز ومنتخب باراغواي ونادي برشلونة الإسباني، إنه غير رأيه وقرر العودة إلى العمل بعد التوقف عن فعل ذلك منذ رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

وأضاف "المنتخب الوطني الأرجنتيني بدون شك وظيفة لا تتشابه مع أي عمل آخر حيث إنها مهمة وظيفية ولكنها في نفس الوقت مهمة عاطفية وإنها المحطة التي نسعى إليها جميعا. تستحق الوظيفة تقييما مختلفا من جانبي".

واعترف مارتينو بأنه يواجه تحديا كبيرا بعد أن نجح سلفه سابيلا في قيادة ليونيل ميسي ورفاقه إلى نهائي مونديال البرازيل الشهر الماضي قبل الهزيمة على يد ألمانيا.

وتعهد مارتينو بأن يسير على نهج العمل الذي أنجزه أليخاندرو سابيلا، و"الذي كان رائعا".