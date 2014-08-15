"كأس العالم" آخر فصول قصة ميرتساكر مع الألمان

أعلن المدافع الألماني بير ميرتساكر، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي بعد شهر من فوزه مع المنتخب الألماني لكرة القدم بلقب بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بير ميرتساكر (29 عاما) في مقابلة تنشرها صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" يوم الاثنين المقبل: "بعد عشر سنوات مع المنتخب الألماني، أريد إنهاء هذا الفصل من مسيرتي الكروية".

وبهذا أصبح ميرتساكر ثالث لاعب في المنتخب الألماني يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز بالمونديال البرازيلي، حيث سبقه كل من فيليب لام قائد الفريق، والمهاجم المخضرم ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

وخاض ميرتساكر 104 مباريات دولية مع المنتخب الألماني، وسجل خلالها أربعة أهداف، ليكون صاحب المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني في المباريات الدولية عبر تاريخ الفريق، وهي القائمة التي يتصدرها لوثار ماتيوس برصيد 150 مباراة دولية.

وقال ميرتساكر، مدافع أرسنال الإنجليزي، إنه يرغب الآن في التركيز في مسيرته مع أرسنال. وأوضح "أود التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال، وأتمنى أيضا التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا"، علما بأنه يعتبر لقب المونديال البرازيلي "المحطة الذهبية" في مسيرته الكروية.

وبدأ ميرتساكر فعاليات المونديال البرازيلي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد مباراة الفريق أمام الجزائر في دور الستة عشر بسبب تغيير خطة اللعب التي يطبقها المدرب يواخيم لوف المدير الفني للفريق.

وعاد ميرتساكر للمشاركة مع الفريق في المباراة النهائية للبطولة، والتي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1-صفر باستاد "ماراكانا" الأسطوري في ريو دي جانيرو.