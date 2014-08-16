ستوك سيتي يتعاقد مع النيجيري موزيس لموسم واحد

أعلن نادي ستوك سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أنه ضم فيكتور موزيس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وموزيس (23 عاما) هو سادس لاعب يضمه ستوك سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وسبق لموزيس أن لعب لكريستال بالاس وويجان اثليتيك، وأعير الموسم الماضي إلى ليفربول.

وقال توني سكولز، الرئيس التنفيذي لستوك سيتي لموقع النادي "نشعر بالسعادة لأننا استطعنا ضمان خدمات موهبة شابة ومميزة مثل فيكتور".

وأضاف "سيضيف بكل تأكيد إلى خياراتنا الهجومية. وضح من خلال الحديث معه أنه يشعر بالإثارة لإمكانية تركه لبصمة قوية على الفريق".

ولن يشارك موزيس، وهو لاعب في منتخب نيجيريا في مباراة ستوك الأولى هذا الموسم أمام استون فيلا والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وانشغل ستوك بضم عدة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل محاولته البناء على ما حققه في الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز التاسع.