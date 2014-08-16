غوارديولا يعترف: البايرن يحتاج إلى لاعب جديد

كشف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن فريقه يجب أن يعود لسوق الانتقالات بعد إصابة قوية تعرض لها مواطنه لاعب الوسط المدافع خافي مارتينيز.

وقال غوارديولا، اليوم السبت، عشية الدور الأول من كأس ألمانيا: "بالطبع نحن بحاجة للاعب جديد. لدينا 15 يوما، ويجب أن نقوم بردة فعل"، مضيفا أنه دخل في مفاوضات مع المدير الرياضي ماتياس زامر، والرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه.

وأصيب مارتينيز، الأربعاء، في ركبته في مباراة الكأس السوبر أمام بوروسيا دورتموند (صفر-2)، وسيغيب حتى نهاية السنة، بحسب النادي، وبين 6 و7 أشهر بحسب الصحافة المحلية. ولم يكشف غوارديولا عن هوية اللاعب، لكنه قال إنه يبحث عن لاعب شاب. وأضاف ممازحا: "يجب أن يكون ضخما قويا في الكرات الهوائية، قادرا على شغل عدة مراكز وسعره ليس مرتفعا".

وبحسب التكهنات يبحث بايرن عن الأوروغوياني دييغو غودين (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سامي خضيرة (ريال مدريد الإسباني) أو غونزالو كاسترو (باير ليفركوزن). أما صحيفة "بيلد" فأشارت إلى التفاوض مع المدافع المغربي المهدي بنعطية (روما الإيطالي) والمونتينيغري ستيفان سافيتش (فيورنتينا الإيطالي) والدنماركي دانيال أغر (ليفربول الإنجليزي).

وأشار غوارديولا إلى ابتعاد لاعب الوسط الدولي باستيان شفاينشتايغر المصاب في ركبته لبعض الوقت، لكنه سيعول على الجناح الهولندي أرين روبن الغائب عن مباراة دورتموند في لقاء برويسن مونستر (درجة ثالثة) في مسابقة الكأس.