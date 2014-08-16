فان غال: أنا المسؤول عن خسارة الشياطين الحمر

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد، مسؤوليته عن خسارة فريقه أمام ضيفه سوانسي سيتي 1-2 اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخلف فان غال (63 عاما) الاسكتلندي ديفيد مويز الذي قدم موسما سيئا له مع مانشستر يونايتد حل سابعا.

وقال المدرب الهولندي الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل "كنا متوترين جدا في الشوط الأول، وقمنا بالخيارات الخاطئة، وهذا أمر مؤسف. وفي الشوط الثاني لم نلعب أبدا كفريق، وبالتالي أنا المسؤول عن الخسارة".

وتابع "إنه أمر محبط أن نخسر مباراتنا الأولى على أرضنا، خصوصا بالنسبة إلى الجماهير، فلم نصل إلى المستوى الذي يجب أن نؤديه".

وأوضح "حصلنا على فرص أكثر من سوانسي، ولكن الأهداف هي التي تحسب. اعتقدت أننا سنفوز عندما كانت النتيجة 1-1، ولكن لم نقدم أداء جماعيا كفريق في الشوط الثاني، وكانت قراراتنا خاطئة في الهجوم".

وركز فان غال على أنه "يجب على اللاعبين أن يلعبوا كفريق للوصول إلى المستوى المطلوب".

وتؤكد النتيجة حاجة مانشستر يونايتد إلى ضم مزيد من اللاعبين للمنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتردد أنه يريد التعاقد مع الكولومبي خوان كوادرادو من فيورنتينا الإيطالي، أو الأرجنتيني انخل دي ماريا من ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد بطل الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي مع 3 لاعبين فقط، هم الشاب لوك شو من ساوثمبتون، والذي سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من اتلتيك بلباو، والحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش، لكنه تخلى في المقابل عن ثلاثة مدافعين هم الفرنسي باتريس ايفرا (يوفنتوس الإيطالي) والصربي نيمانيا فيديتش (إنتر ميلان الإيطالي) وريو فرديناند (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي).