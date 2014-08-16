قبل مواجهة تشيلسي.. بينرلي يتعاقد مع المدافع وارد

أعلن بينرلي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المدافع الأيرلندي ستيفن وارد من ولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدرجة الثانية أمس الجمعة.

ووقع وارد (28 عاما) - الذي شارك مع أيرلندا في بطولة أوروبا 2012 - على عقد لمدة ثلاث سنوات من دون الإعلان عن المقابل المادي.

وقال وارد لموقع بيرنلي على الإنترنت "قضيت ثماني سنوات في ولفرهامبتون ولعبت في برايتون على سبيل الإعارة في العام الماضي لكن من الرائع أن أبدأ مشوارا جديدا في مسيرتي."

وأضاف "لا أعتقد أنه كان يمكنني أن أذهب إلى فريق أفضل من بيرنلي وأنا سعيد باللعب في الدوري الممتاز."

وسيستهل بيرنلي مشواره في الدوري باللعب مع تشيلسي يوم الاثنين المقبل.