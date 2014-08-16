آرسنال يفوز في الوقت القاتل.. واليونايتد يسقط

ازدادت أوضاع كريستال بالاس الذي يلعب بدون مدرب سوءا بعد هزيمته في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدفين لهدف أمام مضيفه أرسنال اليوم السبت في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل لاعب الوسط ارون رامسي هدف الحسم لارسنال في الانفاس الاخيرة بعدما كان فريقه متأخرا بهدف بعد مرور 35 دقيقة برأسية النرويجي بريده هانجلاند.



وأدرك أرسنال التعادل مع صفارة نهاية الشوط الاول حينما سدد لوران كوسيلني بالرأس مستفيدا من ركلة حرة لعبها اليكسيس سانشيز المنضم حديثا للفريق.



وبدا كريستال بالاس الذي رحل مدربه توني بوليس بشكل مفاجيء يوم الخميس الماضي في طريقه للخروج بنقطة مستفيدا من دفاعه القوي لكن الويلزي رامسي تابع كرة في الشباك بعدما انقذ الحارس جوليان سبيروني تسديدة من ماتيو ديبوشي.



وانهى بالاس المباراة بعشرة لاعبين قبل هدف ارسنال الحاسم مباشرة بعدما نال جيسون بانشيون الانذار الثاني.



وفي المباراة الثانية، تلقى فريق مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة 1/ 2 أمام ضيفه سوانسي سيتي في أولى مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الأحمر اليوم السبت.

وقدم مانشستر يونايتد عرضاً مخيباً أحبط به جماهيره الغفيرة، ووضح تأثره البالغ بغياب نجومه جوني إيفانز وأنتونيو فالنسيا ومايكل كاريك وداني ويلبك ورافاييل للإصابة، بينما قدم سوانسي عرضا طيبا للغاية ليحصل على ثلاث نقاط مستحقة.

وفاجأ سوانسي سيتي الجميع بعدما افتتح لاعبه الكوري الجنوبي كي سونج يوينج النتيجة في الدقيقة 28 بعدما تابع الكرة التي مررها له زميله الأيسلندي جيلفي سيجوردسون، ليسدد سونج يونج تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى على حدود منطقة الجزاء على يسار الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، حاول مانشستر يونايتد إدراك التعادل سريعا وشدد من هجماته، ليحرز نجمه الذهبي واين روني هدف التعادل في الدقيقة 53 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها زميله خوان ماتا، بعدما سدد اللاعب الإنجليزي الدولي ضربة خلفية مزدوجة رائعة مزقت شباك البولندي لوكاس فابيانسكي حارس مرمى سوانسي.

وفي الوقت الذي توقعت فيه جماهير مانشستر يونايتد تسجيل فريقها للهدف الثاني، خاصة بعدما وقفت العارضة حائلا أمام تسديدة روني القوية في الدقيقة 65، أحرز سوانسي الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق سيجوردسون من متابعة لتمريرة زميله واين روتليدج، ليسدد اللاعب الأيسلندي كرة قوية فشل دي خيا في إبعادها عن مرماه لتسكن شباكه وسط دهشة الجميع.

بتلك النتيجة، فشل الهولندي لويس فان غال، المدير الفني لمانشستر يونايتد في تجربته الأولى مع الفريق الإنجليزي في ظل سعي الفريق الأحمر لتعويض إخفاقاته في الموسم الماضي الذي فشل خلاله في تحقيق أي لقب تحت قيادة مدربه السابق ديفيد مويس، واكتفى بالحصول على المركز السابع ببطولة الدوري.

وحصل سوانسي بهذا الفوز على أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بينما ظل رصيد مانشستر يونايتد خاليا من النقاط.

من جهته، فاز توتنهام بصعوبة بالغة 1-صفر في الوقت بدل الضائع على نظيره وست هام يونايتد، وتعادل كل وست بروميتش وسندرلاند 2-2، وبنفس النتيجة تعادل ليستر سيتي وإيفرتون، فيما انتصر أستون فيلا على ستوك سيتي 1-صفر، وبذات النتيجة تغلب هال سيتي على كوينز بارك رينجرز. بينما يلعب غدا ليفربول أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد والسيتي وفي يوم الإثنين تقام مباراة تشيلسي مع بيرنلي .



