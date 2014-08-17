أضلاع السويدي إبراهيموفيتش السفلية.. مصابة

اضطر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مغادرة ملعب المباراة التي فاز فيها فريقه أمس السبت على منافسه باستيا بهدفين نظيفين في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي إثر تعرضه لإصابة أثناء اللقاء.

واستبدل إبراهيموفيتش الذي بدا عليه علامات المعاناة من الألم، بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة، بزميله الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي. وأفادت شبكة "قنال بلوس" التلفزيونية أن النجم السويدي يعاني من إصابة في الأضلاع السفلية للقفص الصدري.

ورغم غياب إبراهيموفيتش تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري الفرنسي بفضل الهدفين اللذين أحرزهما البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 26 والأوروغواياني إيدينسون كافاني في الدقيقة 57 من المباراة. يذكر أن بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي خرج متعادلا 2/2 في مباراته الأولى من بطولة العام الحالي مع فريق رين.

وشهد لقاء أمس فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل عندما تعمد براندو لاعب باستيا ضرب تياغو موتا القائد الثاني لفريق باريس سان جيرمان بالرأس في وجهه أثناء توجه اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة. وعلى خلفية الواقعة المذكورة، طالب القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بعقاب اللاعب الفرنسي براندو ذى الأصول البرازيلية بالإيقاف مدى الحياة. وأكد ناصر الخليفي أن تياجو موتا أصيب بكسر في الأنف جراء الاعتداء الذي تعرض له.