السيتي وليفربول يتجاوزان ساوثمبتون ونيوكاسل بصعوبة

المصدر: لندن - أ ف ب

حقق ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي فوزاً صعباً على ضيفه ساوثمبتون 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول عزز صفوفه للموسم الجديد بثلاثي ساوثمبتون المهاجم ريكي لامبرت ولاعب الوسط آدم لالانا وقلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرين، إضافة إلى لاعب الوسط الالماني ايمري جان من باير ليفركوزن، والجناح الصربي لازار ماركوفيتش من بنفيكا البرتغالي، لكن المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز لم يشرك منهم في المباراة سوى لوفرين.

على ملعب انفيلد رود وامام نحو 45 الف متفرج، كان العرض متكافئا تقريبا بين الطرفين مع افضلية بسيطة لصالح صاحب الارض الذي تمكن لاعب وسطه جوردان هندرسون من قطع هجمة لساوثمبتون وخطف الكرة وارسلها بعيدة خلف المدافعين الى رحيم سترلينغ الذي انطلق بسرعة ووضعها على يسار الحارس فرايزر فورستر مفتتحا التسجيل (23).

وندرت الفرص في الشوط الاول قبل ان تسنح واحدة لكل فريق في الوقت بدل الضائع: الاولى لساوثمبتون عبر الفرنسي مورغان شنايدرلان ابعدها الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الى ركنية (45+1)، والثانية لليفربول بتسديدة من رحيم سترلينغ تصدى لها فورستر وابعد خطرها الدفاع (45+2).

وفي الشوط الثاني، اعطت تعليمات المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان ثمارها وتحسن اداء ساوثمبتون بشكل ملحوظ فادرك التعادل بعد رمية جانبية نفذت الى المدافع ناثانييل كلاين الذي مرر الكرة الى الصربي دوشان تاديتش المنتقل من تونتي انشكيده الهولندي فأعادها له الاخير بكعب القدم داحل المنطقة وتابعها كلاين في الشباك على يمين مينيوليه (56).

وتكررت الاخطاء الدفاعية من جانب ليفربول وازدادت عشوائية تمريراته مقابل تنظيم دفاعي وهجومي من جانب ساوثمبتون، واستغل الايرلندي الشمالي ستيفن ديفيس واحدة منها وسدد كرة هددت مرمى مينيوليه الذي كان صاحيا (62)، وفوت كلاين فرصة الثنائية بعدما ابطل الحارس البلجيكي مفعول محاولته (67).

وأجرى رودجرز تبديلين متتاليين فاخرج لاعب الوسط البرازيلي لوكاس ودفع بجو الن، ثم أخرج البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو وأنزل ريكي لامبرت، فكانت التبديلات في محلها وتقدم فريقه مجدداً بعد تمريرة رأسية من رحيم سترلينغ الى دانيال ستوريدج الذي تابعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة جدا (79).

وسدد جيمس وارد بروز كرة ارضية خادعة كادت تأتي بالتعادل الثاني لولا صحوة مينيوليه (86)، وافلت ليفربول من هدف ثان اذ نابت العارضة عن الحارس في التصدي لكرة شنايدرلان ارتدت الى البديل الويلزي لويد ايزغروف اعادها برأسه لكن بجانب القائم الايسر (88).

وعلى ملعب سانت جيمس بارك وامام اكثر من 50 الف متفرج، لم تكن حال مانشستر سيتي حامل اللقب افضل وحقق فوزا بشق النفس على مضيفه نيوكاسل 2-صفر.

وكاد مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في وقت مبكر اثر متابعة لكرة خلف الدفاع من البوسني ادين دزيكو سيطر عليها الحارس الهولندي تيم كرول (3)، وتصدى الاخير لصاروخية الفرنسي سمير نصري (11)، وارسل الفرنسي ريمي كابيلا كرة ساقطة من فوق حارس مانشستر سيتي جو هارت علت المرمى بقليل (15).

وتكررت محاولات الطرفين وبنسبة اكبر من جانب مانشستر سيتي دون خطورة على المرميين، وتمكن رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني من افتتاح التسجيل بعد تمريرة عالية وطويلة من العاجي يايا توريه استقبلها دزيكو ومرر الكرة بالكعب خلفية الى الاسباني دافيد سيلفا الذي انفرد ووضعها على يسار تيم كرول (38).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بوضوح لصالح اصحاب الارض وقاموا بعدة محاولات خطرة جهد دفاع مانشستر سيتي لابعاد خطرها وتلافي التعادل قبل ان يستعيد التوازن مجددا وسقطت رأسية دزيكو على سطح الشبكة من الاعلى (64).

وواصل نيوكاسل سيطرنه ومحاولاته الهجومية التي افتقدت الى اللمسات الاخيرة امام او داخل المنطقة فلم يقلق راحة الحارس جو هارت، بينما عجز مانشستر سيتي بدوره عن تسجيل هدف الاطمئنان وقتل المباراة.

وفوت البديل الاسباني ايوزي بيريز المنتقل من تينيريفي فرصة افتتاح رصيده مع نيوكاسل من اول كرة استلمها بعد تدخل البلجيكي فنسان كومباني فتحولت الى ركنية (84)، وضاع الامل الاخير مع تسديدة الفرنسي موسى سيسوكو التي علت العارضة (90+1).

ونجح الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي نزل في الدقيقة 83 بدلا من دزيكو، في قطع الطريق بشكل نهائي بتسجيله الهدف الثاني للضيوف مستغلا ثغرة دفاعية وسدد الكرة من زاوية صعبة على يسار كرول (90+2).

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء الوافد الجديد بيرنلي مع تشيلسي ثالث ترتيب الموسم الماضي.