ليفربول يبحث عن مهاجم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي

يقول بريندان رودجرز مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيبحث عن مهاجم إضافي حتى نهاية الميركاتو الصيفي (سوق الاتقالات) فيما يعتقد بأن النادي عليه تجاوز رحيل لويس سواريز إلى برشلونة.



وقال رودجرز إن سواريز الذي سجل 31 هدفا للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي قبل انتقاله إلى برشلونة في يوليو تموز بعث إليه برسالة نصية قبل المباراة التي انتصر فيها ليفربول 2-1 على ضيفه ساوثامبتون اليوم الأحد وتمنى للفريق التوفيق.



لكن المدرب الأيرلندي الشمالي يعتقد أن بيع ليفربول مقابل مبلغ يعتقد أنه 81 مليون جنيه استرليني (111 مليون دولار) لا ينبغي أن يكون محط الاهتمام في النادي وهو يخوض الموسم الجديد.



وقال رودجرز الذي انتصر فريقه اليوم بهدفين عن طريق رحيم سترلينج ودانييل ستوريدج "طموحنا هنا في ليفربول يجب أن يكون أكبر من لاعب واحد. الأندية الكبرى تخسر لاعبين وطموحنا نحن أكبر من لويس."



وأضاف "لقد بعث لنا برسالة نصية جميلة هذا الصباح يتمنى لنا التوفيق وهي إشارة رائعة. لكنه الآن صديق لليفربول. إنه شخص جيد لكنه رحل. قلبه مع ليفربول وسيظل دائما وفيا لليفربول. لكننا ننظر للأمام ونحن أكبر من أي لاعب."



وجدد رودجرز الذي رشح فريقه لضم مهاجمين عديدين بعد رحيل سواريز رغبته للتعاقد مع مهاجم آخر. وقال "لا أزال أعتقد أننا نحتاج لمهاجم آخر. إنه شيء سنبحث عنه لكننا سنعتمد على الموجودين لدينا الآن."



ولعب رودجرز من البداية بسترلينج وستوريدج وأبقى الوافد الجديد ريكي لامبرت احتياطيا في المباراة ضد فريقه السابق.



وكال مدرب ليفربول المديح لستوريدج الذي أحرز 36 هدفا في 50 مباراة مع ليفربول. وقال "أحيانا يقدم أداء هادئا لكننا دائما نتطلع لأن يسجل هدفاً.