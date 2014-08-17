مسؤولو البايرن في روما من أجل المغربي بنعطية

المصدر: برلين - أ ف ب

ذكرت الصحف الألمانية يوم الأحد أن ميكايل ريسشكه، المدير الفني في نادي بايرن ميونيخ، يتواجد حالياً بنادي روما من أجل ضم المدافع المغربي مهدي بنعطية لسد الفراغ الناجم في دفاع بطل الدوري الألماني، بعد إصابة الإسباني خافي مارتينيز.

وأضافت المصادر نفسها أن التعاقد مع الدولي المغربي (27 عاماً) قد يتم قريبا مقابل 30 مليون يورو، مشيرة إلى أن بنعطية مطلوب أيضا من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين.

وكان مدرب بايرن ميونيخ الإسباني جوسيب غوارديولا أكد أمس أنه بحث مع المسؤولين في النادي البافاري "الحاجة" للعودة إلى سوق الانتقالات بحثاً عن مدافع.

وكانت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ذكرت في يونيو أن بطل ألمانيا قدم عرضاً لروما بقيمة 33 مليون يورو من أجل ضم بنعطية، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع مرسيليا الفرنسي ودافع عن ألوان فيورنتينا الإيطالي قبل الالتحاق بروما العام الماضي بعقد يمتد حتى 2018.

وكان مارتينيز أصيب بقطع في الأربطة الصليبية لركبته اليسرى الأربعاء في كأس السوبر الألمانية التي خسرها بايرن ميونيخ أمام غريمه بوروسيا دورتموند (صفر-2)، وسيغيب حتى نهاية العام على الأقل.