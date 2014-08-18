أتليتيكو يبحث عن الثأر من الريال بسبب "ليلة لشبونة"

قد يلعب ريال مدريد بطل أوروبا بدون أغلى لاعبي العالم جاريث بيل والمدافع البرتغالي بيبي في مواجهة الغريم والبطل المحلي أتليتيكو في ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ولم يتمكن كلا اللاعبين من التدريب مع الفريق بسبب إصابات تعرضا لها في آخر مباريات ريال الودية قبل انطلاق الموسم والتي خسرها أمام فيورنتينا الإيطالي 2-1 في وارسو السبت وهي مباراة تعامل معها الفريق كنقطة مهمة في الاستعداد لمواجهة اتليتيكو.

وأجرى المدرب كارلو أنشيلوتي تسعة تغييرات في الفريق الذي انتصر على إشبيلية 2-صفر في كأس السوبر الأوروبية الثلاثاء الماضي في كارديف.

ووحدهما كريستيانو رونالدو الذي سجل كلا الهدفين ضد إشبيلية والنجم المنضم حديثا خاميس رودريجيز هداف كأس العالم بقيا في التشكيلة يوم السبت من مباراة السوبر الأوروبية. وكان رونالدو أيضا صاحب الهدف الوحيد لريال أمام فيورنتينا.

وتدرب بيل الذي سجل هدفا بجهد فردي في نهائي كأس ملك إسبانيا حين انتصر ريال على برشلونة في ابريل الماضي بمفرده بينما اكتفى بيبي بتدريبات لياقة. لكن الاثنين جلسا كاحتياطيين في وارسو.

والأرجح أن يحل المدافع الفرنسي رفائيل فاران محل بيبي بينما يرشح لاعب الوسط إسكو للعب مكان بيل لو عجز النجم الويلزي عن اللعب يوم الثلاثاء في استاد برنابيو.

وستقام مباراة الإياب لكأس السوبر الإسبانية في استاد فيسنتي معقل اتليتيكو يوم الجمعة المقبل أي قبل أيام من انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني حيث سيبدأ اتليتيكو مشوار الدفاع عن اللقب ضد رايو فايكانو يوم الاثنين. وفي اليوم نفسه سيفتتح ريال مشواره في الدوري ضد قرطبة.

وأنذر رونالدو جميع المنافسين بعد الانتصار في كارديف بأن ريال يتطلع لحصد جميع الألقاب الستة التي سينافس فيها هذا الموسم وبينها كأس السوبر الإسبانية واللقب المحلي الذي يحتفظ به اتليتيكو.

وقال قائد منتخب البرتغال "سنحاول الفوز بجميع الألقاب. من الرائع الفوز بهذه الكأس (السوبر الأوروبية) ليحصل الفريق على الثقة وسنرى ضد اتليتيكو ما الذي سيحدث."

وبعدما أنفق ريال 120 مليون يورو (160.76 مليون دولار) لتعزيز صفوفه بثلاثة من أفضل لاعبي كأس العالم وهم الكولومبي رودريجيز من موناكو ولاعب الوسط الألماني توني كروس من بايرن ميونيخ وكيلور نافاس حارس كوستاريكا من ليفانتي وأمله الآن أن يحتفظ بلقب كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

ولم يفلح أي ناد في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال بشكله الجديد ولا حتى منذ 1990.

وحسب رونالدو فإن الفريق يأمل في الفوز أيضا بكأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب في نهاية هذا العام لكنه اعترف بأن ريال عليه قبل كل ذلك أن يواجه اتليتيكو وفريقه الذي تغير كثيرا يوم الثلاثاء.

ومنذ خسارته المخيبة أمام ريال في نهائي دوري الأبطال في 24 مايو في لشبونة باع اتليتيكو مهاجمه دييجو كوستا وكذلك الظهير الأيسر فيليبي لويس إلى تشيلسي الذي استرد كذلك حارسه المعار تيبو كورتوا.

وهكذا خلال فترة قصيرة خسر أتليتيكو عددا من أبرز لاعبيه وبينهم المهاجم الإسباني الدولي ديفيد بيا.

ولتعويضهم أنفق الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نحو 95 مليون يورو لضم المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز من أمريكا والفرنسي انطوان جريزمان من ريال سوسيداد وكذلك الحارس السلوفيني يان أوبلاك من بنفيكا ولينافس الحارس الآخر ميجيل آنخيل مويا القادم من ليفانتي.

كما ضم أتليتيكو أيضا المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش من بايرن وآخرين في سعيه لإعادة بناء فريق يمكنه وبنفس القوة الدفاع عن اللقب المحلي.



