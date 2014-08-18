المحكمة ترفض طلب ليجيا وارسو وتحرمه من "الأبطال"

رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب نادي ليجيا وارسو البولندي بالسماح له وبشكل مؤقت بالمنافسة في الجولة الأخيرة من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى حين البت في الطعن المقدم من جانبه في قرار استبعاده من البطولة.

وكان النادي البولندي استبعد من البطولة الأوروبية الأولى للأندية بعد أن اعتبر خاسرا في لقاء الإياب أمام سيلتيك الاسكتلندي في الجولة الماضية بعد أن أشرك لاعبا لا يحق له اللعب في المباراة.

وقبل قرار الاستبعاد كانت النتيجة الإجمالية للقاءي الذهاب والإياب 6-1 في صالح ليجيا وارسو.

ويعني قرار محكمة التحكيم أن سيلتيك سيخوض الجولة الأخيرة من التصفيات وسيواجه ماريبور السلوفيني على مكان في دور المجموعات.