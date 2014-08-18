بليغريني يخشى من تراجع السيتي بعد الفوز بالدوري

سيظل مانويل بليجريني مدرب مانشستر سيتي على حذره بهدف تجنب "كارثة" أخرى في الموسم الذي تلى فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الرغم من فوزه المريح 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في افتتاح الموسم الجديد أمس الأحد.

وقبل ثلاث سنوات استطاع سيتي انتزاع لقب الدوري المحلي للمرة الأولى خلال 44 عاما تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلا أن مستوى الفريق تراجع خلال مشواره للدفاع عن لقبه منهيا في المركز الثاني خلف غريمه المحلي مانشستر يونايتد.

وانتهى الموسم الماضي بتتويج سيتي بلقب آخر للدوري على استاد الاتحاد في أول موسم لبليجريني مع النادي وقال المدرب التشيلي إنه لن يكون بوسعه التعويل على أمجاد الفريق السابقة إذا ما كان يأمل في تجنب أي إخفاق جديد.

وأضاف المدرب التشيلي لهيئة الإذاعة البريطانية "فاز الفريق باللقب قبل عامين وكان الموسم التالي كارثيا. لم يكن عاما مفيدا لأي شخص"، وتابع "الموسم الماضي كان كارثيا لمانشستر يونايتد (الذي أنهى في المركز السابع) عقب فوزه باللقب قبلها بموسم".

واستطرد قائلا "من المهم أن ندرك منذ البداية أننا فزنا باللقب الموسم الماضي وأننا نريد الفوز به ثانية هذا العام".

ولم يقدم سيتي المستوى المأمول منه على استاد سان جيمس بارك حيث لم يكن بعض اللاعبين في قمة مستواهم فيما أظهر نيوكاسل بعض المقاومة التي افتقدها خلال أغلب فترات الموسم الماضي.

ومع ذلك فقد أظهر هجوم الفريق أن بإمكانه صنع الفارق حيث أسهم يايا توري وايدن دزيكو في تهيئة الهدف الاول لديفيد سيلفا قبل نهاية الشوط الاول قبل ان يضيف سيرجيو اجويرو الهدف الثاني.

وقال بليجريني "من الصعب أن تقارن كل عام بالآخر. ربما كان هناك الكثير من المشككين في قدرتنا على الفوز باللقب لأنه كان الموسم الأول بالنسبة لي هنا في الدوري الانجليزي الممتاز".

وأضاف "الآن فإننا نملك خبرة العمل لعام واحد مع اللاعبين ولدينا تشكيلة قوية".

وتابع "لديك ما بين خمسة إلى ستة فرق يمكنها الفوز باللقب لذا فإننا يجب أن نملك نفس النهج... أنا واثق أنه بوسع هذه التشكيلة المنافسة. سنرى في نهاية الموسم الألقاب التي سنحرزها".

