ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل سامي خضيرة عن صفوفه

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد فتح باب الرحيل على مصراعيه أمام نجم الفريق الألماني سامي خضيرة بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها.

ويسعى النادي الإسباني إلى بيع اللاعب في فترة الانتقالات الحالية حتى لا يرحل مجانا في نهاية تعاقده في 30 يونيو المقبل.

وأفادت صحيفة "ميرور البريطانية" أن وكلاء خضيرة يعتزمون السفر إلى لندن غدا الثلاثاء للاجتماع بمسؤولي ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين في محاولة لإيجاد طريق لخروج اللاعب الدولي الألماني الذي استبعده الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من قائمة الفريق في مباراته أمام إشبيلية في السوبر الأوروبي في رسالة واضحة بعدم وجود رغبة لدى النادي في استمراره وضرورة البحث عن ناد آخر.

ويرى ريال مدريد أن خضيرة أنهى دوره معه وأن رحيله في الفترة المقبلة لن يمثل أي مشكلة بالنسبة له لوجود اللاعبين الذين يستطيعون شغل الفراغ الذي سيخلفه برحيله مثل كروس ومورديتش وإيارامندي أو أي لاعب آخر صاعد من قطاع الناشئين بالنادي.

وفي هذا السياق، قرر خضيرة الرحيل عن النادي بعد تحدثه مع أنشيلوتي واقتناعه بأن مشاركته مع الفريق في هذا الموسم ستكون صعبة للغاية.

وأشارت "ماركا" فيما سبق إلى رغبة بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع خضيرة عقب انتهاء تعاقده مع ريال مدريد، إلا أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خابي مارتينيز يمكن أن تبكر بأمر حسم الصفقة قبل نهاية عقد اللاعب في الموسم المقبل.

