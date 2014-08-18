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غياب إبراهيموفيتش يثير شكوك أنصار سان جيرمان

المصدر: باريس - د ب أ
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم الفريق سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب الإصابة في أحد أضلعه.

وأصيب إبراهيموفيتش بعد عشر دقائق من بداية مباراة الفريق أمام باستيا أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي ليستبدل اللاعب سريعاً في هذه المباراة التي استهل فيها سان جيرمان الدفاع عن لقب البطولة بالفوز بهدفين نظيفين.

ولم يوضح النادي الفترة التي سيغيبها إبراهيموفيتش عن صفوف الفريق ولكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أنه سيغيب لعدة أسابيع.

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