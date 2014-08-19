برشلونة يكتسح ليون المكسيكي بسداسية عريضة

حقق النجم البرازيلي نيمار عودة موفقة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في ظهره خلال الدور ربع النهائي من مونديال 2014 ضد كولومبيا، وذلك بقيادة فريقه برشلونة الإسباني للفوز بكأس جوان كامبر باكتساحه ضيفه ليون المكسيكي 6-صفر اليوم الاثنين على ملعب "كامب نو" الذي شهد مشاركة الاوروغوياني لويس سواريز للمرة الأولى بقميص النادي الكاتالوني.

وحسم برشلونة الذي يخوض الموسم الجديد بقيادة لاعب وسطه السابق لويس انريكي خلف الأرجنتيني خيراردو مارتينو، اللقاء في الشوط الأول بعد أن تقدم بثلاثية نظيفة بدأها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف في الدقيقة 2 بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية من نيمار الذي أضاف الثاني في الدقيقة 11 بعد أن وضع الكرة فوق الحارس إثر تمريرة متقنة من اندريس انييستا.

وأضاف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 43 بكرة بكعب قدمه بعد تمريرة من ميسي.

وفي الشوط الثاني أضاف الشاب المغربي الأصل منير الحدادي الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من الوافد الجديد الكرواتي ايفان راكيتيتش الى البرازيلي دانيال الفيش الذي عكسها الى بديل نيمار فأودعها الشباك (53).

وشهدت الدقيقة 75 دخول سواريز بدلا من البرازيلي رافينيا، ليظهر المهاجم الأوروغوياني للمرة الأولى بقميص النادي الكاتالوني وذلك بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر الخميس الماضي.

واستهل سواريز الذي كلف برشلونة 95 مليون يورو للتعاقد معه من ليفربول الإنكليزي هذا الصيف، تمارينه مع فريقه الجديد يوم الجمعة بعد أن نال الضوء الاخضر من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" التي ثبتت عقوبة الإيقاف لأربعة أشهر بحقه لكنها سمحت له بمزاولة التدريبات.

وكان سواريز تقدم بطلب استئناف عقوبة الإيقاف التي أصدرها بحقه الاتحاد الدولي "فيفا" خلال مونديال البرازيل 2014 بحرمانه من المشاركة مع منتخب بلاده في 9 مباريات دولية ومنعه من أي نشاط كروي لأربعة أشهر بسبب عضه مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كييليني في الدور الاول.

لكن مهاجم ليفربول الانكليزي السابق لم يتمكن في هذا الاستئناف سوى الحصول على قرار السماح له بخوض التمارين مع فريقه الجديد برشلونة دون أن تمنحه محكمة التحكيم الرياضي أي تقليص لمدة الإيقاف عن اللعب.

ولن يتمكن سواريز من المشاركة في أي مباراة رسمية لفريقه قبل 25 أكتوبر لكن بإمكانه خوض المباريات الودية، ما فتح الباب أمامه للظهور بقميص النادي الكاتالوني اليوم ضد ليون في مباراة حسمها "بلاوغرانا" دون عناء وأضاف هدفا خامسا عبر الحدادي الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة من الشاب البديل ساندرو راميريز الذي سجل الهدف السادس في الدقيقة 88.



