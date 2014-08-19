دونغا: نيمار لا يعتبر نجماً حتى الآن

أثار كارلوس دونغا، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، هالة من الجدل حول بداية ولايته الثانية مع الفريق من خلال التصريح الذي أدلى به وأكد فيه أنه لا يعتبر المهاجم نيمار دا سيلفا لاعب الفريق نجما حتى الآن.

وقال دونغا، قائد المنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة: "إنه (نيمار) أفضل لاعب برازيلي. حتى يرتقي لمرتبة النجوم عليه الفوز بلقب العالم".

وجاءت هذه التصريحات إلى مجلة "تايم" لتثير الجدل والانتقادات من الصحافة البرازيلية ضد دونغا.

وقال ماريو ماجاليس، الناقد الرياضي بموقع "أول" البرازيلي الرياضي على الإنترنت إن تصريحات دونغا "تهزأ بتاريخ كرة القدم".

وأوضح "من الغباء تجريد كل من زيكو و(ميشيل) بلاتيني و(ألفريدو) دي ستيفانو ولياندرو وزيزينيو و(فيرنك) بوشكاش وسوكراتيس و(ليونيل) ميسي) وآخرين من مكانة النجم. لم يفز أي منهم بكأس العالم".

وأضاف أن هذه التصريحات قد تساهم في تحفيز نيمار على بذل قصارى جهده مع المنتخب البرازيلي من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكنها "ستخلق ضغوطا كبيرة على النجم البرازيلي الشاب".

ورغم تصريحات دونغا، ضمن نيمار لنفسه مكانا في القائمة التي سيعلنها دونغا، اليوم الثلاثاء، في ريو دي جانيرو استعدادا لمباراتي الفريق الوديتين أمام منتخبي كولومبيا والإكوادور في الثالث والتاسع من سبتمبر المقبل.

وخلال المقابلة مع "تايم" لم يفصح دونغا بشكل كبير عما إذا كان سيجري تغييرات جذرية على قائمة الفريق التي خاضت فعاليات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل تحت قيادة سلفه لويز فيليبي سكولاري، والتي خرجت من المربع الذهبي للمونديال بالهزيمة التاريخية الثقيلة 1/7.

ولدى سؤاله عن القائمة التي سيعلنها اليوم، أجاب ببساطة بأنه سيستدعي عددا من الشباب وعددا من المخضرمين، وأنه سيترقب المنافسة بينهم جميعا، وأوضح "لن أدع لاعبا يعتقد أنه ضمن مكانه في الفريق".